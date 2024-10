Aumento di peso dopo una dieta: le cause e come evitarlo

L’aumento di peso dopo una dieta si verifica molto più spesso di quanto non si immagini e le cause sono specifiche. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché succede e come preservare il peso forma dopo aver seguito una dieta.

Seguire uno stile di vita sano è fondamentale per preservare il proprio benessere psicofisico, ma questo percorso non è universale e le sfide da superare sono molte, soprattutto quando i chili da perdere sono troppi. Succede in questi casi di affidarsi a diete diverse e ad ottenere dei risultati che, però, non sono destinati a restare invariati nel tempo.

Recuperare i chili perduti nel giro di poco dopo è frustrante e sconfortante, ma l’aumento di peso che si verifica dopo aver seguito una dieta è una condizione, succede più spesso di quanto non si immagini e, per questo, vi sono delle ragioni specifiche.

La prima causa di aumento di peso dopo una dieta è legata al tipo di dieta che si segue. Indipendentemente dal numero di chili che si intende perdere, la maggior parte delle volte, ci si ritrova a seguire delle diete drastiche, che escludono categorie intere di alimenti. Queste diete, tuttavia, non possono essere seguite per lunghi periodi di tempo, da un lato, perché ogni alimento è fondamentale per la salute del proprio organismo, dall’altro, perché le privazioni scoraggiano le persone, soprattutto quando si tratta di privarsi di alimenti che si amano.

La seconda causa è data dallo stress emotivo e psicologico che comporta il seguire una dieta restrittiva. Se poi, a questo, si aggiunge il fatto che si sta attraversando un periodo di stress, è facile colmare il vuoto che si avverte con cibi considerati “proibiti”. Questa situazione non solo influisce negativamente sul risultato della dieta, ma contribuisce all’aumento di peso.

Seguire una dieta sostenibile è il modo migliore per evitare l’aumento di peso dopo una dieta. Una dieta sostenibile e sana interrompe il bisogno di cercare cibo poco salutare, che può essere, comunque, consumato occasionalmente, senza che renda vani gli sforzi per mantenere il peso forma. Infine, svolgere regolare esercizio fisico è utile per contribuire allo sviluppo di massa muscolare e, ovviamente, al corretto funzionamento del metabolismo.

