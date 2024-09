Stanchezza fisica e mentale: come combatterla a tavola

La stanchezza fisica e mentale può dipendere da una serie di cause molto complesse che, in alcuni casi, possono anche influenzarsi a vicenda. A volte, una buona dormita e un po’ di riposo, in generale, non sono sufficienti ed è necessario intervenire sull’alimentazione. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come fare.

Stanchezza fisica e mentale

La stanchezza fisica e mentale è una condizione avvertita da moltissime persone, in alcuni casi, anche cronicamente, in altri, solo in alcune fasi della vita. Indipendentemente da quanto o quando ci si sente stanchi, tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo sperimentato stanchezza fisica e mentale, due condizioni diverse che, tuttavia, sono l’una alla base e conseguenza dell’altra e viceversa.

A meno che la stanchezza fisica e mentale non dipenda da condizioni mediche, come una tiroide ipoattiva o delle intolleranze alimentari, giusto per citare qualche esempio, la maggior parte delle volte è sufficiente correggere l’alimentazione perché solo seguendo un’alimentazione sana è possibile assimilare tutti quei nutrienti che sono essenziali per l’organismo e che ci aiutano a sentirci più carichi ed energici.

Stanchezza fisica e mentale: da cosa dipende

I ritmi frenetici a cui noi tutti siamo sottoposti, per motivi di studio o di lavoro, seppur ignorati dalla maggior parte delle persone, influiscono negativamente sul nostro umore e, di conseguenza, anche sulla nostra voglia di fare. Può capitare, infatti, di sentirsi talmente oberati da non concedersi neppure un po’ di tempo, nel corso della giornata, da dedicare alle proprie passioni o ai propri hobby, oppure, semplicemente a staccare la spina e a riposarsi anche solo per cinque minuti.

A lungo andare, questa condizione può provocare ansia e disagio e, sfortunatamente, quando non ci si sente appagati, la forza e l’energia necessarie ad affrontare una qualunque situazione vengono meno, con la conseguenza di ricercare nel cibo, di qualunque tipo, quel senso di appagamento che manca nella propria quotidianità.

Vita sedentaria e cattiva alimentazione non solo ci privano della forza e dell’energia necessarie per affrontare tutte le sfide che la vita ci propone, ma sono alla base di sovrappeso e obesità, due condizioni che, oltre a favorire lo sviluppo di alcune patologie, ci fanno sentire anche stanchi, sia fisicamente che mentalmente.

La dieta Mediterranea è l’unica dieta grazie alla quale perseguire l’obiettivo di “mens sana in corpore sano”. Solo in questo modo saremo sicuri di preservare il nostro benessere psicofisico, mantenere il peso forma, ridurre il rischio di contrarre patologie e, ovviamente, avere salute fisica e mentale.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.