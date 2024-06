Aumento di peso in menopausa: consigli e rimedi naturali

L'aumento di peso in menopausa, sebbene sia fisiologico, si combatte facilmente. Vediamo come.

L’aumento di peso in menopausa è la conseguenza del calo degli estrogeni e la perdita di massa muscolare. Controllare questi due fattori è fondamentale per limitare gli effetti che questo nuovo stadio della vita può avere sulla salute di una donna. Vediamo i dettagli.

Aumento di peso in menopausa

L’aumento di peso in menopausa è la conseguenza del calo degli estrogeni, che inizia a verificarsi già durante la perimenopausa, ovvero, quel periodo in cui possono comparire dei disturbi, che termineranno una volta che arriva la menopausa vera e propria, e la perdita di massa muscolare, tipica dell’età che avanza, a causa della quale anche il metabolismo subisce un contraccolpo.

Fondamentalmente, durante questo periodo così delicato, tutte le donne possono sperimentare un aumento di peso che è fisiologico, dunque, senza mangiare o allenarsi di più o di meno rispetto a quanto non si facesse già prima. Non è esente dal cambiamento neppure la donna che non aumenta di peso perché gli estrogeni esercitano una certa influenza anche sulla distribuzione del grasso e, di conseguenza, la forma del corpo subirà dei cambiamenti.

Fortunatamente, al giorno d’oggi, si può contare su una serie di accorgimenti e rimedi naturali grazie ai quali perdere peso, stimolare il metabolismo e mantenere il peso forma, durante la menopausa e nel periodo che la precede, al fine di preservare il benessere psicofisico del proprio organismo. Questo percorso è fondamentale perché l’aumento di peso e la menopausa possono essere, potenzialmente, responsabili di patologie che, diversamente, possono essere controllate.

Aumento di peso in menopausa: consigli

L’alimentazione corretta e l’esercizio fisico sono fondamentali per controllare l’aumento di peso in menopausa. E’ preferibile che l’alimentazione sia corretta per tutto il corso della propria vita perché solo in questo modo si può preservare il benessere psicofisico ma, durante la menopausa e nel periodo che la precede, questa è una vera esigenza. Si consiglia di mangiare più proteine, in generale, di ridurre le calorie e, in ogni caso, di evitare gli alimenti elaborati, processati e trasformati.

L’esercizio fisico è fondamentale per stimolare il metabolismo e per costruire massa muscolare. Tuttavia, durante la menopausa si raccomanda di non praticare allenamenti intensivi, per evitare di aumentare i livelli di cortisolo che, come conseguenza, porteranno ad uno squilibrio nei livelli di zuccheri ed insulina nel sangue. Per lo stesso discorso, si consiglia di evitare lo stress. Brevi periodi di stress fisico o emotivo capitano a tutti, ma questa condizione non può essere una costanza nella vita di nessuno, a maggior ragione durante la menopausa.

Si consigliano attività fisiche di lieve o moderata entità, il sollevamento peso, la camminata, lo yoga e la meditazione per allontanare lo stress e ogni altra attività che possa far bene al proprio benessere psicofisico.

Aumento di peso in menopausa: miglior integratore alimentare

L’assunzione regolare di un integratore alimentare, che stimoli il metabolismo e spenga il senso di fame, tipico di quelle persone che seguono un’alimentazione sbilanciata e che soffrono per un metabolismo lento, che apre la strada alla fame nervosa, può fare la differenza, soprattutto in quelle donne in cui i risultati sono lenti o faticano ad arrivare.

Spirulina Ultra è l’integratore alimentare più adatto da assumere per contrastare l’aumento di peso in menopausa. Sviluppato da soli principi attivi naturali al 100%, estratti e reperiti da ambienti e territori incontaminati, mai trattati chimicamente, al fine di preservarne proprietà e purezza, Spirulina Ultra favorisce:

Il ritrovato benessere psicofisico

Un migliore metabolismo dei carboidrati al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero

al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero Un migliore metabolismo dei lipidi al fine di favorirne lo smaltimento

al fine di favorirne lo smaltimento Un maggiore controllo della fame

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Quelli che seguono sono i principi attivi di Spirulina Ultra:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.

