Due persone hanno perso la vita in un drammatico scontro frontale tra due auto.

Tragico incidente sulla “Corda Molle”

L’incidente si è verificato intorno alle 19 di sabato 10 agosto lungo la Corda Molle, il raccordo autostradale che collega Ospitaletto a Montichiari, in provincia di Brescia. Dalle prime ricostruzioni sembra che una delle due vetture, entrambi Audi A3, abbia imboccato la strada contromano dallo svincolo di Borgosatollo, dirigendosi verso Castenedolo.

Chi sono le vittime

Come riportato da BresciaToday, le due vittime sono Bruno Agnari, 86 anni, e Pietro Meini, 28 anni. L’86enne, alla guida dell’auto contromano, è morto sul colpo a seguito dell’impatto, mentre il ragazzo è deceduto poche ore dopo il suo arrivo all’ospedale Civile. Quando si è accorto del veicolo che gli stava venendo contro, il giovane ha tentato disperatamente di frenare, ma non è riuscito ad evitare la collisione.

Traffico in tilt

L’auto del 28enne si è rovesciata. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco, che sono stati determinanti per estrarre i corpi dalle lamiere. Il tratto di strada interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico per circa due ore per consentire i rilievi. La circolazione ha subito notevoli disagi e rallentamenti. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale.