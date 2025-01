Auto sulla folla a New Orleans: sale il numero dei morti

Nel corso della giornata di ieri, nel quartiere francese di New Orleans, un’auto ha travolto un alto numero di persone a velocità elevata, poco dopo il conducente è sceso dalla vettura e ha iniziato a sparare con un’arma da fuoco. Al momento, secondo quanto riferito dalle autoritò americane, il numero dei deceduti sarebbe arrivato a quota 15 civili.

New Orleans, attentato auto sulla folla: almeno 15 morti

Joe Biden ha preso la parola da Camp David e ha parlato dell’attentato di New Orleans: “Era un cittadino americano, aveva prestato servizio nell’esercito Usa ed era stato nella riserva fino a qualche anno fa e che ha postato dei video sui social prima dell’attacco in cui diceva che voleva uccidere” – ha detto il presidente americano facendo riferimento a Din Bahar Jabbar, il responsabile dell’attacco di ieri. Secondo le informazioni raccolte, si è venuto a sapere che l’autore della strage era ispirato dall’Isis e aveva con sè una bandiera dell’organizzazione terroristica.

New Orleans, attentato auto sulla folla: le ipotesi

“Sia questo Cybertruck che il F-150 usato nell’attentato suicida a New Orleans sono stati noleggiati da Turo (una app per l’affitto di veicoli). Forse sono collegati in qualche modo” – così ha scritto, invece, Elon Musk su X, avanzando l’ipotesi che l’attentato dei quartieri francesi sia in qualche modo collegato al caso del Tesla Cybertruck esploso davanti al Trump hotel di Las Vegas.