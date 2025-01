New Orleans, auto sulla folla: almeno dieci morti e trenta feriti

Un’auto ha travolto le persone a velocità elevata, poco dopo il conducente è sceso dalla vettura e ha iniziato a sparare con un’arma da fuoco. Sono i primi dettagli della strage avvenuta negli Stati Uniti, nel cuore della città di New Orleans, nel quartiere francese. Quì un pickup si è scagliato, sembra volontariamente, sulla folla che in quel momento si trovava in Bourbon Street, travolgendone a decine. Al momento si contano dieci morti e trenta feriti ma la polizia ha spiegato che il bilancio è ancora in via di aggiornamento.

Auto sulla folla a New Orleans: dieci morti e trenta feriti

Il primo bilancio di dieci vittime e trenta feriti è stato fornito dalla Cnn citando fonti della polizia mentre sui social iniziavano a circolare immagini degli istanti immediatamente successivi il dramma. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti l’auto avrebbe percorso a tutta velocità Bourbon Street, che si trova nel quartiere francese di New Orleans, travolgendo chiunque in quel momento si trovava lungo il suo percorso. Ad un certo punto il conducente è sceso della vettura iniziando a sparare con un’arma; nel frattempo decine di pattuglie sono giunte sul posto rispondendo al fuoco. Non è ancora possibile, come sottolineato da un portavoce della polizia cittadina, definire il numero esatto dei feriti e delle vittime.

In un comunicato dell’agenzia ufficiale di preparazione alle catastrofi della città, Nola Ready si legge: “L’8° distretto sta lavorando a un incidente di massa che coinvolge un veicolo che ha investito una grande folla tra Canal e Bourbon Street. Ci sono 30 feriti trasportati dal Noems (New Orleans Emergency Medical Services) e 10 morti. I partner della sicurezza pubblica stanno intervenendo sulla scena. Seguiranno gli aggiornamenti man mano che verranno ricevuti”.