Le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti e stabilire le cause dell'incidente aereo che ha coinvolto un SOCATA TBM7

Un piccolo aereo fuori controllo è andato a schiantarsi contro una casa scatenando momenti di puro panico in una zona residenziale piuttosto nota degli Stati Uniti. Si tratta di un sobborgo della città di Minneapolis: è qui che, all’improvviso, il monomotore è finito impattando contro un edificio all’interno del quale non è chiaro al momento se si trovasse qualcuno. Il bilancio è però drammatico, almeno una persona è infatti morta a seguito dell’incidente aereo. Ma come è potuto succedere?

Aereo monomotore impatta contro una casa in un quartiere residenziale: un morto

L’incidente si è verificato nelle scorse ore e ha riguardato un velivolo partito dallo stato dell’Iowa e diretto nel Minnesota. Sull’episodio è intervenuta la Federal Aviation Administration per fornire ulteriori dettaglio a riguardo, confermando il tipo di aereo, un monomotore SOCATA TBM7 decollato dall’aeroporto internazionale di Des Moines con destinazione l’aeroporto di Anoka County-Blaine.

L’incidente si è verificato in un sobborgo vicino rispetto a quello dello scalo di arrivo. Purtroppo almeno una persona è deceduta nel violentissimo impatto, il cui boato è stato avvertito anche a centinaia di metri di distanza: si tratterebbe del pilota del monomotore. Non si registrano feriti tra i residenti. Il lavoro delle autorità prosegue per accertare le cause della perdita di controllo del velivolo da parte del pilota e per chiarire le cause dell’impatto.