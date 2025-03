Una nuova tragedia ieri sera, venerdì 28 marzo, intorno alle 19.30, a Canneto sull’Oglio, dove un sorpasso avrebbe provocato un violento incidente frontale mortale. Il bilancio è tragico: un uomo di 58 anni ha perso la vita.

Tragico incidente, schianto frontale mortale nel Mantovano

L’allarme è scattato intorno alle 19.30 sulla strada 343, tra Canneto sull’Oglio e Acquanegra sul Chiese, vicino alla frazione di Bizzolano. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi: carabinieri di Viadana, vigili del fuoco di Cremona e ambulanze del 118.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, la vittima, alla guida di una Golf, stava tentando un sorpasso su una moto quando ha invaso la corsia opposta, dove proveniva una Ford Fusion guidata da una donna di 53 anni. L’impatto è stato violento e fatale per l’uomo alla guida della Golf.

Tragico incidente, schianto frontale mortale nel Mantovano: chi è la vittima

L’incidente ha spezzato la vita di Pierantonio Musoni, 58 anni, originario di Acquanegra sul Chiese e noto anche nel Basso Garda. Residente a Valeggio sul Mincio, era affettuosamente chiamato “Papi” da amici e familiari, come riportato da Mantovauno. Dopo la prematura scomparsa della moglie alcuni anni fa, viveva con la mamma Lina, ultraottantenne, la figlia India, estetista di 30 anni, e la compagna. In gioventù, aveva lavorato in una litografia a Canneto sull’Oglio e, saltuariamente, si occupava della vendita di articoli per il settore vivaistico per una ditta toscana.

Dopo la tragedia la sindaca, Monica De Pietri, ha commentato così quanto accaduto: