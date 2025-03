Incidente stradale mortale a Vittoria, in provincia di Ragusa. Morto un giovane padre di 26 anni.

Incidente stradale mortale a Vittoria: muore giovane padre

Terribile incidente stradale questa mattina, attorno alle ore 7.00, in contrada Alcerito a Vittoria, in provincia di Ragusa. A scontrarsi un furgoncino e un camion. Ad avere la peggio il conducente del furgoncino, un giovane padre di 26 anni, che è morto a seguito dell’impatto.

Incidente stradale mortale a Vittoria: chi è la vittima

Si chiamava Giovanni Milazzo, l’operario di 26 anni che ha perso la vita a seguito di un terribile incidente stradale questa mattina in contrada Alcerito a Vittoria, in provincia di Ragusa. Il suo furgoncino si è scontrato con un mezzo pesante intorno alle ore 7.00 di questa mattina, trasferito d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi, Giovanni non ce l’ha fatta. L’operaio lavorava in una azienda agricola, non lontano dal luogo dell’incidente. I due mezzi coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro al fine di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente stradale mortale. Giovanni Milazzo lascia una bimba di tre anni. Questo è l’ennesimo incidente mortale che si verifica nella stessa zona.