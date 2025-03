Un autobus turistico è precipitato nel fiume Po, nei pressi di piazza Vittorio Veneto a Torino: sono in corso le indagini.

Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 26 marzo 2025, un autobus turistico è precipitato dal ponte nel fiume Po, all’altezza di piazza Vittorio Veneto a Torino, finendo parzialmente sommerso nelle acque del fiume. Immediato l’intervento delle forze di soccorso, ma l’epilogo è tragico.

Torino, bus precipita dal ponte e si inabissa nel Po

Sul luogo dell’incidente sono giunti numerosi vigili del fuoco, tra cui squadre specializzate con sommozzatori, per tentare di recuperare il mezzo e verificare la presenza di eventuali persone coinvolte. Insieme a loro, sono arrivati anche i sanitari e le pattuglie della polizia locale per coordinare le operazioni di soccorso e viabilità.

Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le cause del sinistro. L’autobus apparteneva all’azienda di trasporti Di Carlo Tours di Campobasso.

Torino, bus precipita dal ponte e si inabissa nel Po: soccorsi in azione, morto l’autista

L’autista del bus, secondo quanto riportato da Torinotoday, sarebbe stato tratto in salvo, ma i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili, dai membri dell’associazione Amici del Fiume, che lo hanno recuperato a bordo di un motoscafo. Era l’unica persona presente a bordo del mezzo, ma nell’impatto tre passanti sarebbero stati travolti e portati in ambulanza al CTO. Fortunatamente, le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Il racconto di un parente dei feriti riportato da RaiNews:

“L’autobus stava andando in retromarcia, ha investito noi e poi è finito nel fiume. Ha colpito mia zia e mio cugino, che sono stati portati in ospedale con delle contusioni. Penso che sia stato causato da un malore. Noi eravamo fermi, mentre l’autista procedeva indietro; ha schivato i piloni del semaforo e ha urtato il muretto, abbattendolo”.