Israele, non solo Gaza, Beirut torna sotto attacco: i primi aggiornamenti

Israele attacca Beirut per la prima volta dopo il cessate il fuoco

Per la prima volta dopo il cessate il fuoco concordato lo scorso mese di novembre, Israele ha attaccato Beirut, in Libano. L’attacco è avvenuto in una zona sud della città, in riposta al lancio di due razzi verso il Nord dello Stato ebraico venerdì mattina. Prima di sferrare l’attacco, Israele aveva avvistato la popolazione locale a evacuare l’area.

Israele ha attaccato Beirut per la prima volta dopo il cessate il fuoco di quattro mesi fa. Colpito il quartiere Dahieh, considerato la roccaforte di Hezbollah nel Libano. Al momento non si hanno notizie di vittime. Hezbollah aveva però smentito ogni coinvolgimento nel nuovo lancio di razzi dal sud del Libano. Il premier Netanyahu però: “Israele attaccherà ovunque in Libano contro qualsiasi minaccia. L’equazione è cambiata, non permetteremo alcun fuoco sulle nostre comunità.”