Gaza, a rischio la tregua. Hamas ha infatti fatto sapere che sospenderà il rilascio degli ostaggi israeliani: “Le minacce di Trump complica le cose”.

Gaza, la tregua a rischio: Hamas risponde al piano di Trump

La tregua di Gaza è di nuovo appesa a un filo dopo che Hamas ha fatto sapere che sospenderà il rilascio degli ostaggi israeliani: “Le minacce di Trump complicano le cose”. Non è tardata la risposta di Israele: “Violazione totale dell’accordo. Siamo pronti a ogni scenario”. Da parte di Hamas però non è una chiusura definitiva in quanto la porta resterà aperta fino al giorno previsto per lo scambio tra ostaggi e detenuti. Nelle ultime ore sta inoltre circolando la notizia della morte di uno degli ostaggi, l’86enne Shlomo Mansour, che era stato catturato nell’attacco del 7 ottobre 2023.

Donald Trump: “Se Hamas non libera gli ostaggi si scatenerà l’inferno”

Dura è stata anche la risposta degli Stati Uniti, con il presidente Donald Trump che ha detto che senza il rilascio degli ostaggi israeliani si scatenerà l’inferno in quanto l’accordo di cessate il fuoco verrebbe annullato. Poi il Tycoon si è rivolto direttamente ai cittadini palestinesi fuggiti dalla guerra: “Non c’è niente in cui tornare a vivere. Il posto è un cantiere. Quel che resta verrà demolito. L’unico motivo per cui vogliono tornare a Gaza è perché non hanno una alternativa. Quando l’avranno, non vorranno tornare.”