Hamas ha rilasciato tre ostaggi israeliani, Eli Sharabi, Ohad Ben Ami e Or Levy. Netanyahu commenta mentre i tre sono circondati da miliziani armati e a volto coperto.

La liberazione degli ostaggi continua dopo l’accordo tra Israele e Hamas. Oggi, Or Levy, Eli Sharabi e Ohad Ben Ami sono stati consegnati alla Croce Rossa. I tre sono stati condotti su un palco, circondati da miliziani di Hamas in abiti mimetici e a volto coperto, mentre venivano filmati mentre rispondevano a domande. L’ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha definito “scioccanti” le immagini del rilascio.

Hamas rilascia tre ostaggi: intervistati sul palco

Hamas ha rilasciato oggi tre uomini: Eli Sharabi, Or Levy e Ohad Ben Ami, in cambio della liberazione da parte di Israele di 183 detenuti palestinesi.

Sharabi, 52 anni, era stato sequestrato con il fratello Yossi a Beeri il 7 ottobre 2023, quando la sua famiglia era stata uccisa. Or Levy, 34 anni, rapito durante un rave vicino al kibbutz di Reim, ha perso la moglie nell’attacco. Ohad Ben Ami, 56 anni, era stato rapito a Beeri insieme alla moglie, che era stata liberata durante una tregua a novembre 2023.

Dall’inizio della tregua, sono stati rilasciati 18 ostaggi. Israele ha liberato 383 palestinesi, e secondo l’accordo, saranno rilasciati in totale 33 ostaggi mentre Israele libererà 1.900 detenuti.

Hamas rilascia tre ostaggi: la reazione di Netanyahu

L’ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha definito scioccanti le immagini della liberazione dei tre ostaggi da parte di Hamas nella Striscia di Gaza, evidenziando il loro evidente dimagrimento e l’abbigliamento da prigionieri.

In una nota, il governo israeliano ha espresso soddisfazione per il ritorno dei tre ostaggi e ha fatto sapere che le loro famiglie sono state avvisate dalle autorità competenti, che si sono unite alle forze israeliane. La nota prosegue annunciando che non saranno ignorate le immagini scioccanti di oggi, e che il governo, insieme alle agenzie di sicurezza, continuerà a supportare le famiglie degli ostaggi e si impegnerà a riportare a casa tutti coloro che sono stati rapiti o sono scomparsi.

Le immagini del rilascio ricordano l’Olocausto. Questa affermazione è stata fatta dall’October Council, che rappresenta le famiglie coinvolte nell’assalto di Hamas del 7 ottobre 2023.

Bus di detenuti lascia la prigione di Ofer

Nel frattempo, un autobus carico di prigionieri palestinesi ha lasciato la prigione israeliana di Ofer, a mezzogiorno ora locale, nell’ambito dello scambio concordato per il rilascio degli ostaggi israeliani da Gaza, come osservato da un giornalista dell’Afp.

Tra i 183 prigionieri ci sono 18 condannati all’ergastolo, 54 condannati a pene severe e 111 arrestati a Gaza dopo il 7 ottobre, ha spiegato l’ONG.