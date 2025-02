Come previsto, questa mattina sono stati liberati da Hamas altri tre ostaggi israeliani. Si tratta di Ofer Calderon, Yarden Bibas e Keith Siegel. In cambio saranno liberati 183 prigionieri palestinesi.

Guerra a Gaza, Hamas rilascia altri tre ostaggi: nessun festeggiamento

Come previsto dall’accordo di tregua tra Israele e Hamas, oggi sono stati liberati tre ostaggi israeliani. Alle 7.30 ore italiane è stato rilasciato il primo ostaggio, Ofer Calderon, di 54 anni. Poi è toccato a Yarden Bibas, 35 anni, il padre dei due bambini, Kifir e Ariel, di 2 e 4 anni, di cui, insieme alla madre, non si hanno più notizie certe. Yarden Bibas è apparso sul palco di Hamas con il volto cupo, salutando la folla quando gli veniva chiesto di farlo e sempre ripreso dalle telecamere dei miliziani. In un video del 2023 i miliziani gli comunicarono che la moglie e i due figli erano morti sotto i bombardamenti ma, fino a ora, non è mai stato trovato alcun riscontro. La preoccupazione però, sulla sorte dei piccoli e della loro mamma, è tanta. Il terzo ostaggio liberato oggi è stato Keith Siegel, che è apparso molto provato.

Guerra a Gaza, Israele rilascerà 183 prigionieri palestinesi

Oggi, secondo l’accordo, a seguito della liberazione di altri tre ostaggi, Israele lascerà andare 183 prigionieri palestinesi, di cui 18 ergastolani, 54 detenuti con lunghe condanne e 111 arrestati nella Striscia di Gaza a seguito dei bombardamenti del 7 ottobre 2023.