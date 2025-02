Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato l’applicazione di nuovi dazi del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio, senza eccezioni per alcun Paese. Secondo la Casa Bianca, la misura entrerà in vigore il 12 marzo. L’obiettivo è sostenere l’industria nazionale, penalizzando l’acquisto di questi materiali provenienti dall’estero.

La misura colpirà soprattutto Canada, principale fornitore di acciaio e alluminio negli USA (25% delle importazioni), oltre a Messico (12%), Brasile e Corea del Sud. L’Australia sarà invece esentata dopo un accordo tra Trump e il premier Albanese.

L’Europa resta nel mirino, nonostante gli USA siano il suo principale mercato di esportazione per i due metalli. Francia e Germania hanno già reagito, sottolineando i possibili effetti negativi sui rapporti commerciali e sull’inflazione americana.

“Finora non abbiamo ricevuto alcuna notifica ufficiale in merito all’imposizione di tariffe aggiuntive sui beni dell’Ue. Non risponderemo ad annunci generici privi di dettagli o chiarimenti scritti. L’Ue non vede alcuna giustificazione per l’imposizione di tariffe sulle sue esportazioni. Reagiremo per proteggere gli interessi delle aziende, dei lavoratori e dei consumatori europei da misure ingiustificate”, ha affermato la Commissione europea in una nota.