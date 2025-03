Dramma a Bangkok, in Thailandia, dove un giovane triestino di 24 anni, Matteo Babici, è stato trovato morto lo scorso giovedì, il giorno prima del violento terremoto, mentre si trovava in una stanza d’albergo. Lo riporta Il Piccolo.

Morto italiano in un hotel a Bangkok, Thailandia: disposta l’autopsia

Il giovane italiano di Trieste, Matteo Babici di 24 anni, è stato trovato morto in una stanza di hotel a Bangkok, Thailandia. Lo riporta Il Piccolo ma la notizia è stata confermata al quotidiano da fonti della Farnesina e da fonti della Questura di Trieste. Ancora sconosciute le cause del decesso ma secondo una prima ricostruzione la morte sarebbe riconducibile a un malore improvviso. Per accertare le cause è stata disposta l’autopsia.

Chi era Matteo Babici

Il padre del giovane si è recato in Thailandia, nonostante la delicata situazione dovuta al terremoto, ed è ora assistito dall’ambasciata. Matteo Babici, 24 anni, commesso in un negozio di alimentari a Opicina, aveva lasciato il lavoro e a dicembre era partito per la Thailandia, a Chiang Mai.

La testimonianza

Giovedì, però, si trovava a 700 km di distanza, a Bangkok. E’ stato l’amico ad accorgersi che Matteo si sentiva male e a chiamare i soccorsi. “L’ambasciata d’Italia a Bangkok, in stretto raccordo con la Farnesina, sta fornendo la massima attenzione alla famiglia del connazionale deceduto a Bangkok”, precisa il ministero degli Esteri a Il Piccolo.

“Si è ancora in attesa di autopsia per definire con precisione la causa”. La situazione del Paese, però, colpito dal violento terremoto e dai gravi danni, potrebbe complicare le procedure.