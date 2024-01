Autonomia: Antoniozzi (Fdi) a Bersani, 'era ministro quando fu votata'

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "L'on. Bersani dovrebbe fare una metafora su se stesso e ricordarsi che era ministro in carica e deputato quando il centrosinistra approvò il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione che prevede l'autonomia differenziata. Non so quali pr...

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – "L'on. Bersani dovrebbe fare una metafora su se stesso e ricordarsi che era ministro in carica e deputato quando il centrosinistra approvò il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione che prevede l'autonomia differenziata. Non so quali prosciutti ci fossero all'epoca e da quali maiali provenissero ma so esattamente chi approvò la riforma costituzionale e Bersani era un attore protagonista". Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.