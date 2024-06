Autonomia: Bonifazi, 'è follia, da Iv sostegno a referendum'

Roma, 19 giu (Adnkronos) - "L'autonomia differenziata è una follia istituzionale. Non serve al nord, e nuoce gravemente al Sud". Lo scrive su X Francesco Bonifazi, deputato di Italia Viva. "Iv ha votato contro in Aula, e ora sosterrà il 'no' con la raccolt...

Roma, 19 giu (Adnkronos) – "L'autonomia differenziata è una follia istituzionale. Non serve al nord, e nuoce gravemente al Sud". Lo scrive su X Francesco Bonifazi, deputato di Italia Viva. "Iv ha votato contro in Aula, e ora sosterrà il 'no' con la raccolta firme per il referendum", conclude.