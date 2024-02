Autonomia: Braga, 'destra spacca paese. Governo metta risorse per i Lep'

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Scuola, sanità, trasporti: sono la spina dorsale del paese che passa nelle mani delle regioni non per renderle più vicine ai cittadini, ma per creare differenze tra loro. Anche alla Camera, dove è approdato il progetto dell’Autonomia diffe...

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – "Scuola, sanità, trasporti: sono la spina dorsale del paese che passa nelle mani delle regioni non per renderle più vicine ai cittadini, ma per creare differenze tra loro. Anche alla Camera, dove è approdato il progetto dell’Autonomia differenziata, ci batteremo per non consentire alla maggioranza di spaccare il paese". Così Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera.

"Chiediamo che il governo presenti al più presto un piano su come gestire il rispetto dei Lep, i livelli essenziali delle prestazioni previsti in Costituzione. Perché se vogliono l’autonomia devono metterci le risorse per superare gli squilibri territoriali e garantire la coesione sociale".