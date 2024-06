Autonomia: Braga, 'siamo al ‘me ne frego’, da Iezzi e Furgiuele grave offesa a Parlamento'

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - “Dopo le gravi parole pronunciate in aula siamo adesso al ‘me ne frego’. Che i deputati della Lega, Iezzi e Furgiuele, non si siano presentati in ufficio di presidenza è una grave offesa al presidente della camera e un ennesimo attacco all’i...

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – “Dopo le gravi parole pronunciate in aula siamo adesso al ‘me ne frego’. Che i deputati della Lega, Iezzi e Furgiuele, non si siano presentati in ufficio di presidenza è una grave offesa al presidente della camera e un ennesimo attacco all’istituzione parlamentare”. Così in una nota la capogruppo democratica alla Camera, Chiara Braga.