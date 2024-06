Autonomia. De Luca, ‘noi già qui in piazza 4 mesi fa, siamo qui di nuovo a lottare’

Roma, 18 giu. - (Adnkronos) - “Noi siamo arrivati 4 mesi fa in piazza, siamo venuti qua a Roma contro l’autonomia in questa versione che spacca l’Italia. E per lo sblocco dei fondi di coesione che sono tuttora bloccati. Siamo qui di nuovo, lottiamo. Oggi vedo più consapevole...

Roma, 18 giu. – (Adnkronos) – “Noi siamo arrivati 4 mesi fa in piazza, siamo venuti qua a Roma contro l’autonomia in questa versione che spacca l’Italia. E per lo sblocco dei fondi di coesione che sono tuttora bloccati. Siamo qui di nuovo, lottiamo. Oggi vedo più consapevolezza poi le alleanze si fanno sui programmi e ancora non ci siamo”. Così il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, arrivando alla manifestazione a Santi Apostoli.