Autonomia: Della Vedova, 'votato proposta Fontana o non ci sarebbe stata alcuna sanzione'

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - “Abbiamo chiesto al Presidente che venisse convocato d’urgenza l’Ufficio di Presidenza per comminare le sanzioni per i gravissimi e inauditi fatti accaduti ieri in aula. Sono poi intervenuto perchè, di fronte alle richieste dilatorie della maggior...

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – “Abbiamo chiesto al Presidente che venisse convocato d’urgenza l’Ufficio di Presidenza per comminare le sanzioni per i gravissimi e inauditi fatti accaduti ieri in aula. Sono poi intervenuto perchè, di fronte alle richieste dilatorie della maggioranza, si arrivasse ad una decisione dell’Ufficio di Presidenza già questa sera". Lo afferma il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova, membro dell’Ufficio di Presidenza della Camera.

"Come noto, il voto è stato sull’intera proposta del Presidente, che se ne assume la responsabilità; se fosse stata rigettata, avrebbe lasciato senza sanzione alcuna i comportamenti violenti di ieri e alla prossima seduta ci saremmo trovati Iezzi, Mollicone e Furgiuele in aula. Per questo, pur avendo messo a verbale un parere diverso su alcune delle sanzioni proposte dal Presidente, a parte quella massima giustamente inflitta a Iezzi, ho ritenuto responsabile votare a favore".

"Ovviamente, la mia condanna per l’aggressione di ieri, come ripetuto oggi durante i lavori, è totale. Così come, ma è altro discorso, il mio e nostro totale dissenso contro l’Autonomia differenziata e premierato. Per questo questo il 18 saremo in piazza con le opposizioni”.