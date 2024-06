Autonomia: Pd, 'da Tajani bandierine ma Sud ha già bocciato governo'

Roma, 12 giu. (Adnkronos) - "Informiamo il ministro Tajani che questa riforma non solo non sostiene il sud ma ne compromette definitivamente il destino. Sui Lep, l’unico modo per invertire la rotta e’ votare i nostri emendamenti. Con gli ordini del giorno non ci facciamo nulla. Il t...

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – "Informiamo il ministro Tajani che questa riforma non solo non sostiene il sud ma ne compromette definitivamente il destino. Sui Lep, l’unico modo per invertire la rotta e’ votare i nostri emendamenti. Con gli ordini del giorno non ci facciamo nulla. Il tema oggi non è solo quello di determinare i livelli essenziali delle prestazioni ma soprattutto garantirli, esattamente come chiede anche qualche presidente di regione del Sud espressione della destra, che evidentemente è stato scaricato dal proprio partito. Evitiamo di sventolare bandierine perché già con il voto alle europee il Mezzogiorno ha dimostrato da quale parte stare: contro l'autonomia e contro il governo di cui è rappresentante autorevole Tajani, bocciato nelle urne". Così il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino.