Uno studente di 21 anni è stato arrestato a Salerno per detenzione di armi e manuali con finalità terroristiche.

Uno studente universitario italiano di 21 anni è stato arrestato in flagranza dagli agenti della Digos di Salerno e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Il giovane è accusato di detenzione di materiale contenente istruzioni per la preparazione o l’uso di congegni bellici micidiali con finalità di terrorismo e di detenzione di armi clandestine.

L’arresto è scattato al termine di una perquisizione disposta dalla Procura di Salerno ed eseguita dagli specialisti della Polizia di Stato. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati manuali e altro materiale ritenuto di interesse investigativo, oltre a diverse armi e munizioni. Il 21enne, che avrebbe già avuto precedenti di polizia per truffa e porto d’armi illegale, è stato condotto nel carcere di Fuorni, dove rimane in attesa dell’interrogatorio di convalida.

Arrestato studente: le indagini dopo la segnalazione dell’AISE

Il giovane sarebbe già stato segnalato dall’AISE per le sue attività online. Secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe effettuato ricerche su internet relative a manuali per l’addestramento, le armi e la preparazione di esplosivi, oltre ad aver consultato pubblicazioni riconducibili allo Stato Islamico.

Gli investigatori avrebbero inoltre rilevato elementi che, secondo l’ipotesi investigativa, potrebbero indicare una sua adesione all’ideologia del radicalismo islamico. Sarebbe stata inoltre manifestata l’intenzione di realizzare progetti legati ad azioni violente.

Sulla base degli elementi raccolti, la Procura di Salerno, guidata dal procuratore Raffaele Cantone e dall’aggiunto Rocco Alfano, ha disposto la perquisizione nei confronti del 21enne. L’attività investigativa ha portato al ritrovamento di materiale considerato particolarmente rilevante ai fini dell’inchiesta.

Manuali per la costruzione di ordigni e armi modificate

Durante la perquisizione sono stati sequestrati diversi manuali contenenti istruzioni sulla costruzione di ordigni, oltre a documentazione che, secondo gli investigatori, testimonierebbe l’adesione del giovane alle posizioni del radicalismo islamico. Nel corso degli accertamenti sono stati inoltre trovati due coltelli e un machete lungo circa 50 centimetri. Gli agenti hanno sequestrato anche due pistole, una Colt e un revolver, che da una prima analisi, pur risultando originariamente armi a salve, sarebbero state modificate in modo da presentare un ciclo funzionale attivo. A queste si aggiungono 107 munizioni a salve.

Il materiale è ora al vaglio degli investigatori, che dovranno approfondire la natura delle modifiche apportate alle armi e il contenuto della documentazione sequestrata. Il 21enne è stato trasferito nel carcere di Fuorni in attesa dell’interrogatorio di convalida dell’arresto.