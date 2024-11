Autonomia: Sarracino (Pd), 'italiani non vogliono Paese spaccato, Meloni si fermi'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – "Il sondaggio pubblicato oggi da Repubblica dimostra che sempre più italiani tengono alla coesione e all’unità del nostro Paese e si schierano contro l’Autonomia differenziata. La contrarietà a questa riforma si sta affermando, ormai, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, compreso al nord". Lo afferma Marco Sarracino, responsabile Coesione territoriale, Sud e aree interne nella segreteria nazionale Pd.

"Ecco perché la destra ha paura del referendum. Questi numeri dovrebbero indurre la Presidente del Consiglio, soprattutto dopo la decisione della Consulta, a fermarsi e a dichiarare fallito il suo progetto di spaccare l’Italia. L’operazione verità promossa dal PD, in maniera costante anche con le altre forze di opposizione, sta smascherando questa secessione nascosta. Per questo, non ci fermeremo e continueremo a dare voce alla contrarietà degli italiani a questa riforma, perché per noi il diritto alla salute, all’ istruzione alla mobilità, non possono essere messi in discussione e devono essere garantiti sul tutto il territorio nazionale”.