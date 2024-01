Autonomia: Sarracino (Pd), 'sconfitta per Italia, anche il referendum per fermarla'

Roma, 25 gen (Adnkronos) - "È una vittoria per la Lega ma una sconfitta per l'Italia. Siamo di fronte a un disegno che spacca il Paese a metà e aumenta le diseguaglianze". Lo dice il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino, in una interv...

Roma, 25 gen (Adnkronos) – "È una vittoria per la Lega ma una sconfitta per l'Italia. Siamo di fronte a un disegno che spacca il Paese a metà e aumenta le diseguaglianze". Lo dice il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino, in una intervista a Today.it, parlando del Ddl sull'autonomia.

"Noi lo critichiamo per tre motivi. In primo luogo perché è un disegno antistorico: oggi il Pnrr ci dà l'opportunità di investire per rafforzare la coesione sociale e nazionale. E invece questo disegno la pregiudica -spiega Sarracino-. È una proposta sconveniente, anche per chi fa impresa: come possiamo competere nel mondo con venti politiche energetiche differenti? È una cosa che non sta in piedi. E infine, un disegno ingiusto, se pensiamo a quello che può succedere ad esempio su scuola e sanità. Il Pd prenderà dunque in considerazione ogni strumento per fermarla. Anche la possibilità del referendum".