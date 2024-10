Autunno nei laghi del Piemonte tra foliage, avventura e sapori tipici

L’autunno trasforma i paesaggi del distretto turistico dei laghi piemontesi in un’esplosione di colori, perfetti per un weekend all’insegna della natura e della scoperta. Tra i laghi Maggiore, d’Orta, di Mergozzo, le valli e i monti dell’Ossola, il foliage autunnale dona sfumature di rosso, giallo e arancio che rendono unico ogni angolo. Qui, ogni attività diventa una celebrazione dei colori e della cultura del territorio.

Escursioni e giri in bicicletta tra borghi e panorami spettacolari

Per chi ama le attività all’aria aperta, l’autunno è il momento ideale per esplorare questi luoghi. Passeggiate e pedalate tra i borghi del lago permettono di ammirare panorami mozzafiato, con percorsi per ogni livello di esperienza. Chi sceglie la bicicletta, può pedalare tra vigneti e mulini, come quelli che portano all’Alpe Parpinasca, oppure affrontare le salite impegnative come l’Alpe Segletta, storica tappa del Giro d’Italia. Tra i percorsi consigliati, la Valle Strona e l’anello della Valle Agarina offrono un’immersione nella natura più incontaminata, con villaggi e scorci che riportano indietro nel tempo.

Trekking autunnale: dai pascoli dell’Alpe Devero ai castagneti del Lago d’Orta

Gli amanti del trekking troveranno sentieri perfetti per esplorare la natura in autunno. L’Alpe Devero, con i suoi pascoli e laghi incastonati tra le montagne, è un’oasi di tranquillità. Altri percorsi suggestivi sono il Sentiero dei Castagni, che collega Stresa a Belgirate lungo antiche mulattiere, e il Quadrifoglio di Ameno, un percorso che si snoda tra i boschi del Lago d’Orta, per scoprire angoli nascosti in un’atmosfera di quiete autunnale.

Il Treno del Foliage: da Domodossola a Locarno

Fino al 17 novembre, è possibile salire sul Treno del Foliage, che attraversa la ferrovia Vigezzina-Centovalli, collegando Domodossola a Locarno. Un’esperienza unica per ammirare, comodamente dai finestrini panoramici, i colori intensi del foliage, tra betulle, castagni e le colline dorate che abbracciano i borghi. Un viaggio di quattro ore in cui ogni curva regala un quadro diverso, ideale per gli amanti della fotografia e della natura.

Parchi avventura: arrampicate, zipline e Halloween tra i colori dell’autunno

Per chi cerca adrenalina, i parchi avventura del distretto offrono percorsi sospesi, arrampicate e zipline. In vista di Halloween, molti parchi organizzano eventi a tema: al Parco Avventura Le Pigne di Ameno si tengono laboratori di zucche, al Lago Maggiore Aquadventure Park di Baveno si può provare il brivido degli acquascivoli al buio, mentre Wonderwood si trasforma in un bosco incantato, dove la magia autunnale incontra l’avventura.

Sapori d’autunno: sagre e degustazioni nel distretto dei laghi

L’autunno nei laghi piemontesi è anche un viaggio nei sapori locali, con sagre che celebrano i prodotti del territorio. Tra gli eventi imperdibili, la festa “Fuori di Zucca” a Santa Maria Maggiore, la Fiera d’Autunno di Vogogna e la Sagra MeleMiele a Baceno, dove è possibile degustare piatti tradizionali e scoprire materie prime locali.

In questo angolo di Piemonte, l’autunno è un momento magico in cui natura, sport, avventura e gastronomia si fondono per offrire un’esperienza unica, da vivere con tutti i sensi.