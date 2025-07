Grandi novità per i viaggi in aereo in Italia e nell’area Schengen: addio al documento di identità, per salire a bordo basterà la carta d’imbarco.

Novità sui voli nazionali: addio documento d’identità, basterà la carta d’imbarco

Da decenni per salire a bordo di un aereo, sappiamo che bisogna esibire, oltre alla carta d’imbarco, anche il documento d’identità.

Per l’Italia e i i Paesi nell’area Schengen, basta solamente la carta d’identità, il passaporto invece per le altre destinazioni. Ecco però che l’Enac ha preso una decisione, ottenendo già il via libera dal Ministero dell’interno: per tutti i voli nazionali e nell’area Schengen, non si dovrà più esibire il documento di identità, la carta d’imbarco sarà sufficiente. Una novità che mira ad accelerare le procedure imbarco, che spesso sono lunghe e causano spiacevoli ritardi. La notizia la leggiamo sul Corriere della Sera, con la modifica che sarebbe legata a “una riscrittura del programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile.” La sicurezza sarebbe già garantita dalle verifiche nei vari scali. Resteranno però controlli a campione e sulle tratte a rischio immigrazione.

Chi fa parte dell’area Schengen

La novità sui voli, come abbiamo visto, riguarda le tratte nazionali e quelle nell’area Schengen. Con area Schengen si intende la zona di libera circolazione senza controlli alle frontiere interne, che comprende la maggior parte dei Paesi dell’Unione Europea, oltre a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.