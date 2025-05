Cosa si festeggia il 1° agosto in Svizzera? Feste e celebrazioni in tutto il...

Cosa si festeggia il 1° agosto in Svizzera? Storia e tradizione

Dal 1891 il 1° agosto in Svizzera è festa nazionale per commemorare il Patto Federale, concluso nei primi giorni del mese di agosto del 1291 quando, i tre Cantoni di Uri, Svitto e Untervaldo, giurarono fedeltà alla Costituzione e si promisero assistenza reciproca.

Va detto però che il Patto Federale fu considerato ufficialmente l’atto fondatore della Costituzione Svizzera solamente nel XIX secolo, quando nel 1891 il Consiglio Federale celebrò una festa di commemorazione nazionale per poi nel 1899 proclamare il 1° agosto festa nazionale elvetica. Questo giorno divenne festivo per i cittadini svizzeri solamente nel 1933 grazie a un referendum.

Cosa si festeggia il 1° agosto in Svizzera? Feste e celebrazioni in tutto il Paese

In Svizzera quindi il 1° agosto è festa nazionale. Nel corso di questa giornata vengono fatte feste e celebrazioni in tutto il Paese, tra raduni, feste campestri, fuochi d’artificio. In alcune località, inoltre, i bambini sfilano con dei lampioncini illuminati decorati con la croce svizzera, simbolo del Paese, o con lo stemma del proprio Cantone di appartenenza. Vale quindi proprio la pena farsi una bella vacanza in Svizzera in quei giorni.