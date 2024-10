Avvenire si arricchisce con il debutto di Gutenberg, un nuovo supplemento culturale e religioso che sarà disponibile ogni venerdì insieme al quotidiano, a partire da domani, sia in versione cartacea che digitale. Questo inserto è pensato per chi desidera approfondire riflessioni su vari temi, inclusi quelli culturali, artistici, letterari, teologici e sociali.

Il nuovo supplemento culturale di Avvenire

Gutenberg, composto da 20 pagine tabloid a colori, si unirà alla storica rubrica ‘Agorà’, attiva da oltre trent’anni e che quotidianamente presenta contenuti culturali. Nel corso del tempo, queste pagine hanno guadagnato una notevole credibilità, ricevendo feedback positivi dai lettori, che apprezzano particolarmente la varietà e l’originalità delle tematiche trattate, la competenza degli autori, lo stile incisivo e la capacità di offrire prospettive critiche su molteplici argomenti. Il nome Gutenberg non è nuovo per la testata; già designava il primo supplemento culturale di Avvenire, pubblicato dal 1991 al 1993 e che ha funto da laboratorio per ‘Agorà’.

Un approccio monografico e tematico

Il nuovo supplemento avrà un approccio monografico all’inizio, esplorando un tema specifico attraverso interviste, reportage, dibattiti e storie raccontate dai nostri collaboratori, ampliando ogni settimana la gamma delle tematiche trattate, che spazieranno dal literary al filosofico, dal teologico al sociale e religioso.

Esplorazione di temi culturali

L’iniziativa si propone di esplorare temi culturali che dominano il confronto odierno: le varie forme di periferia, incluse quelle fisiche, sociali e esistenziali, così come le questioni legate alle migrazioni; le sfide ambientali e l’impatto delle nuove tecnologie; le problematiche riguardanti la disabilità e l’inclusione; e le discussioni in ambito filosofico e teologico.

La sezione ‘Percorsi’

La sezione successiva, intitolata ‘Percorsi’, avrà come obiettivo di presentare le ultime novità in ambito letterario, saggistico, artistico, cinematografico e musicale; una caratteristica innovativa di quest’area sarà la sua organizzazione non più per tipo di supporto o genere, ma secondo temi specifici, consentendo così di raggruppare le recensioni settimanali in modi inaspettati. I temi cambieranno di settimana in settimana, con specifico focus sulla spiritualità.

Un inserto culturale e religioso di nuova ideazione

‘Gutenberg si configura come un inserto culturale e religioso di nuova ideazione’, afferma il direttore di Avvenire, Marco Girardo. Questo progetto è stato concepito in sinergia con Avvenire online e altre proposte editoriali del nostro sistema, come Luoghi dell’Infinito e le pagine quotidiane di Agorà e Catholica. L’intento è quello di ampliare la nostra “piazza”, affrontando senza timore nuove strade e incoraggiando un dialogo aperto e sincero.

Il numero inaugurale dedicato all’omaggio al libro

Il numero inaugurale di Gutenberg è dedicato a un omaggio al libro, celebrandone la vivacità, la capacità di adattamento e di andare oltre le definizioni consolidate. Come evidenzia il cardinale Josè Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione e poeta, nel suo intervento di apertura dell’inserto: ‘Conosciamo veramente il significato di un libro?’