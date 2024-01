Balneari: Paita (Iv), 'si rischia caos, governo non lasci soli enti locali'

Roma, 5 gen. (Adnkronos) – "I richiami del presidente della Repubblica, le sentenze del Tar e le critiche di Bruxelles non lasciano dubbi: serve subito una norma sulle concessioni balneari e sugli ambulanti. La nostra proposta è chiara: mettere immediatamente a gara gli arenili e istituire un fondo di 300 milioni di euro per i ristori dei concessionari uscenti, che hanno investito per migliorare le strutture. In questo modo, tenendo sempre al centro il ruolo dei comuni, si tutelano mercato e concorrenza e si difendono le imprese italiane". Lo afferma la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.

"Se dovessero partire i ricorsi ai Tar contro comuni e regioni che stanno disponendo le proroghe delle concessioni, si rischia il caos. Il governo – conclude Paita – non può continuare a fare finta di nulla ma deve rimediare alla confusione che ha provocato e non lasciare soli gli enti locali".