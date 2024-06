Balneari: Schlein, 'valorizzare ciò che c'è, no competizione colossi'

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - ''La politica non è stata purtroppo in grado in questi anni dare un quadro di certezze che è fondamentale per le imprese. Le ultime decisioni giudiziarie'' sulla vicenda dei balneari ''fanno pensare che una soluzione vada trovata...

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – ''La politica non è stata purtroppo in grado in questi anni dare un quadro di certezze che è fondamentale per le imprese. Le ultime decisioni giudiziarie'' sulla vicenda dei balneari ''fanno pensare che una soluzione vada trovata, il più possibile equilibrata tra quello che le normative europee dicono e la specificità del nostro territorio''. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite di Confesercenti, che ha sottolineato: bisogna ''valorizzare ciò che c'è ed evitare di dover competere con colossi che magari il radicamento non ce l'hanno e non hanno fatto gli investimenti''.