Banche: Abi, a dicembre prestiti a imprese e famiglie a 1.294 mld (+2,3%)

Roma, 17 gen. -(Adnkronos) – A dicembre l'ammontare dei prestiti a imprese e famiglie a dicembre è cresciuto del 2,3% su base annua, toccando i 1.294 miliardi con una accelerazione rispetto al +2,1% di novembre. E' quanto emerge dal Rapporto mensile dell'Abi che evidenzia un aumento su base annua di 32 miliardi di euro. A novembre i prestiti alle famiglie erano cresciuti del 2,3% e quelli alle imprese dell'1,8%.

Per le famiglie è il dodicesimo mese consecutivo di crescita, per le imprese il sesto.