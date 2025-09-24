Banche: Casasco, 'bene Meloni, metodo dialogo è linea Fi'

Roma, 24 set.-(Adnkronos) - “Apprezziamo le parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni che coincidono con quelle del segretario e vicepremier Antoni Tajani e di Forza Italia. Il sistema del credito rappresenta un sistema integrato fondamentale con le imprese e le famiglie, per la cresc...

Roma, 24 set.-(Adnkronos) – “Apprezziamo le parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni che coincidono con quelle del segretario e vicepremier Antoni Tajani e di Forza Italia. Il sistema del credito rappresenta un sistema integrato fondamentale con le imprese e le famiglie, per la crescita economica e sociale del Paese”. Così in una nota Maurizio Casasco, deputato e responsabile del dipartimento Economia di Forza Italia.

“Forza Italia ha sempre ritenuto il concetto di extraprofitti inaccettabile per ogni realtà imprenditoriale e che il rapporto con le banche deve essere sempre costruttivo e improntato al dialogo. Le dichiarazioni del presidente del Consiglio – prosegue – sono dunque molto importanti e responsabili, poiché riguardano anche l’equilibrio del sistema borsistico, dove quasi il 60 per cento è rappresentato dalla realtà creditizia e le stesse dichiarazioni possono incidere su tutto il sistema azionario".

“Forza Italia ha ribadito ieri questo concetto in un incontro con il presidente Patuelli e il direttore generale dell’Abi, discutendo anche delle leve più importanti per la crescita delle imprese, attraverso il sostegno all’innovazione, ricerca e sviluppo. Più volte il ministro Tajani ha sostenuto essere fondamentale l’abbassamento dei tassi di interesse da parte della Bce e anche di un quantitative easing mirato alle attività produttive, salute e sicurezza per sostenere la crescita”, conclude.