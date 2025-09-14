Roma, 14 set. (Adnkronos) – "Nel risiko bancario, invece di svolgere il ruolo di arbitro, il governo è sceso in campo per favorire cordate considerate amiche, con un'ingerenza senza precedenti". Lo dice Elly Schlein alla festa dell'Unità di Reggio Emilia.
Home > Flash news > Banche: Schlein, 'da governo ingerenza senza precedenti'
Banche: Schlein, 'da governo ingerenza senza precedenti'
Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Nel risiko bancario, invece di svolgere il ruolo di arbitro, il governo è sceso in campo per favorire cordate considerate amiche, con un'ingerenza senza precedenti". Lo dice Elly Schlein alla festa dell'Unità di Reggio Emilia. ...