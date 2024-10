Barbara d'Urso è stata ospite di "La Vita in Diretta", dove Matano ha rivelato un'esclusiva sorprendente e toccante.

Barbara d'Urso sorprende tutti a La Vita In Diretta con una performance sensazionale per Ballando con le Stelle. Emozioni, sorprese e talenti italiani in arrivo!

Oggi in Rai si è verificato un evento inaspettato: Barbara d’Urso è stata ospite a La Vita In Diretta. Alberto Matano ha effettuato un collegamento con Milly Carlucci, rivelando una notizia sorprendente. Durante la trasmissione, Matano ha mostrato a Milly una clip di Carmelita mentre prova per una delle sue performance che si vedranno nel prossimo episodio di Ballando con le Stelle: “Ho una notizia sensazionale per te. Ti dico solo che si tratta di un’anteprima straordinaria, devi assolutamente vedere questo video”.

Milly ha subito risposto, anticipando le emozioni che ci aspettano: “Sabato sera sarà qui su questa pista, esattamente lì dove mi trovo adesso, per una coreografia di grande sensualità, Matano preparati. È una perfezionista innata, la sua dedizione è totale, sta affinandosi con attenzione e meticolosità. Arriverà impeccabile per la sua intervista e seguiremo da vicino i suoi allenamenti. Scopriremo ogni passo del suo cammino a Ballando con le Stelle. Ci saranno molte sorprese, perché oltre a Barbara, sabato avremo anche Ballando on the road, con tutti i talenti italiani, e alcuni di loro si esibiranno nella serata finale. Sarà un momento emozionante. Non vedo l’ora di presentarvi i 13 concorrenti insieme a d’Urso”.

Barbara d’Urso a La Vita in Diretta ha scatenato reazioni interessante in studio.

Matano ha discusso il video trasmesso, affermando: “Le prime scene mostrano già le sue abilità. Siamo impazienti di vederla a Ballando”. Anche Carmen Russo, presente in studio a La Vita in Diretta, ha espresso il suo parere sulle performance di Barbara d’Urso: “La vedo in ottima forma, è davvero in grande spolvero. Ha sempre amato ballare e sabato sarà in scena; ho già notato alcuni dei movimenti che ha eseguito”.