Barbara d'Urso farà la sua comparsa in Ballando con le Stelle: scopriamo quando.

Dopo un lungo periodo di tentativi, Milly Carlucci ha infine ottenuto il consenso di Barbara d’Urso a partecipare come ballerina per una serata in Ballando con le Stelle. In precedenza, nonostante avesse espresso interesse, il contratto esclusivo con Mediaset firmato da Barbara d’Urso e diversi impegni non le avevano permesso di essere presente alla trasmissione. Quest’anno, tuttavia, essendo libera da tali impegni, ha deciso di accettare l’offerta. La notizia è stata annunciata da Giuseppe Candela, il quale ha precisato che Barbara d’Urso sarà presumibilmente la ballerina speciale del secondo episodio. La prima puntata vedrà invece la presenza delle sette pallavoliste premiate con l’oro alle Olimpiadi di Parigi. La collaborazione con Barbara d’Urso rappresenta per la Rai la seconda occasione di lavorare con lei dopo l’intervista che le ha rilasciato Mara Venier per Domenica In. Non mancheranno certo i momenti di tensione quando Selvaggia Lucarelli sarà chiamata a darle un punteggio. Considerando la possibilità della d’Urso come ballerina ospite, “Milly la vorrebbe come concorrente. Barbara vorrebbe essere in giuria” aveva detto Davide Maggio lo scorso agosto. “Quest’anno Barbara d’Urso potrebbe essere in pista a Ballando con le Stelle, e sarebbe un’ospite perfetta. Se il dialogo tra le due conduttrici continua, come suggerito da un pranzo recente tra Carlucci e d’Urso a Roma, l’opzione più probabile sembra quella di ballerina per una serata, sebbene meno attraente”. Cosa ne penserà Selvaggia Lucarelli de la d’Urso in giuria a Ballando con le Stelle?

L’anno passato, ci sono state discussioni riguardo alla potenziale partecipazione di Barbara al giudice di Ballando. Selvaggia Lucarelli ha espresso un’opinione positiva a riguardo, affermando: “Ho sentito varie opinioni, tuttavia, non avrei obiezioni se decidesse di unirsi. Ritengo che la sua partecipazione potrebbe essere molto utile al programma, nonostante ci siano ruoli già definiti. Contrariamente a quanto si possa credere, Ballando Con Le Stelle non è un programma facile. Per far risaltare i concorrenti e le dinamiche del programma è necessario un grande lavoro di sottrazione.”