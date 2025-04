Una notte tragica per la provincia di Bari, dove due incidenti mortali hanno scosso la comunità. La strada, teatro di drammatiche collisioni, ha registrato un bilancio pesante, con due morti che hanno perso la vita in circostanze drammatiche. Le autorità stanno indagando per ricostruire la dinamica degli incidenti, mentre la cittadinanza si confronta con il dolore e la rabbia per la tragedia che ha segnato la notte barese.

Ecco gli ultimi sviluppi.

Il problema degli incidenti stradali nella provincia di Bari

Le strade della provincia di Bari sono frequentemente scenario di incidenti stradali, suscitando crescenti preoccupazioni riguardo alla sicurezza. Nonostante le iniziative delle autorità locali, che negli ultimi anni hanno lanciato campagne di sensibilizzazione per sensibilizzare i cittadini sui rischi del traffico, la lotta contro gli incidenti è ancora lunga.

La comunità barese è scossa dalla tragica notizia delle scorse ore, e i familiari delle vittime stanno ricevendo il supporto di servizi sociali e associazioni locali, che offrono assistenza emotiva e pratica in questo momento di grande dolore.

Le forze dell’ordine stanno portando avanti le indagini, cercando di ricostruire con precisione la dinamica dei due incidenti e di fare luce su ogni aspetto che possa spiegare questa tragedia.

Notte drammatica nel Barese: doppio grave incidente con due morti

Un incidente stradale verificatosi nella notte sulla strada provinciale che collega Corato a Bisceglie, a nord di Bari, ha causato la morte di un uomo e il ferimento di due persone. La vittima, un uomo di 64 anni residente a Corato, è deceduto a seguito delle gravi lesioni riportate nello scontro. Le due persone rimaste ferite, sua moglie e sua figlia, sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate rispettivamente agli ospedali di Andria e Barletta, dove le loro condizioni, pur essendo inizialmente critiche, sono state giudicate meno gravi del previsto e non sono considerate in pericolo di vita.

Lo schianto ha coinvolto due veicoli: una Volkswagen Tiguan e una Ford, che si sarebbero scontrate frontalmente. Le condizioni del giovane conducente non sono ancora state ufficialmente confermate, ma sembra abbia riportato solo ferite lievi. Le indagini, condotte dai carabinieri, sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sebbene le cause precise non siano ancora state accertate, si ipotizza che l’alta velocità o una deviazione nella corsia opposta possano aver avuto un ruolo determinante.

Il secondo tragico incidente stradale ha avuto luogo sulla statale 172, tra Casamassima e Turi, in provincia di Bari, dove un giovane di 23 anni ha perso la vita. La vittima, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto, che si è ribaltata finendo fuoristrada. Nonostante i tentativi di soccorso da parte del 118, il giovane è deceduto sul posto. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono intervenuti e stanno indagando sull’incidente, avvenuto intorno alle 2:30 di notte.