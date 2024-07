Un imprenditore di Altamura è stato minacciato da alcuni usurai, e con lui anche la sua famiglia. Sono state disposte sei misure cautelari.

Bari, minacce all’imprenditore: “Dammi i soldi o taglio la testa a tua moglie e alle tue figlie”

Il gip del tribunale di Bari, Rossana De Cristofaro, ha disposto sei misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta per usura ed estorsione. Le indagini hanno accertato che in diverse occasioni un imprenditore di Altamura sarebbe stato minacciato insieme alla sua famiglia affinché pagasse gli interessi su un prestito ricevuto. “Vedi come devi fare, mi devi dare i soldi, altrimenti ti rovino la famiglia, gli taglio la testa alle bambine e a tua moglie” gli hanno detto gli usurai.

“Ricordati che ti faccio male a te, le tue figlie e tua moglie, finisce male, ti taglio la testa, vengo anche a casa tua se necessario” si legge ancora nel provvedimento. Le minacce sarebbero state rivolte al telefono e in occasione di alcuni incontri in azienda o nei luoghi di campagna, fuori dal centro abitato di Altamura, in provincia di Bari.