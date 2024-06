La polizia di Amburgo ha fermato un uomo che, armato di un’ascia, li minacciava fuori dallo stadio Volksparkstadion dove alle 15 è iniziata la partita degli europei Polonia-Olanda.

Uomo minaccia la polizia con un’ascia

L’allarme è scattato intorno alle 12:30 quando un uomo, con un’ascia in pugno, si è gettato in mezzo ai tifosi dell’Olanda (circa 40 mila persone) che si stavano avviando verso il Volksparkstadion tra cori, musica e grande entusiasmo.

La polizia è subito intervenuta, prima tentando di usare lo spray al peperoncino per fermare l’aggressore, poi aprendo il fuoco, ferendo l’uomo a una gamba

Tra i tifosi sembra non ci siano feriti e la situazione è tornata sotto controllo.

Nessun legame con il calcio

Secondo la polizia di Amburgo la minaccia e l’aggressione non avrebbero nulla a che vedere con la partita di calcio che, a quell’ora, era in procinto di cominciare.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, l’uomo è uscito da un pub con l’ascia in mano, mostrandola in “modo minaccioso” agli agenti che gli avrebbero chiesto dunque di posarla in terra. Quando l’aggressore si è rifiutato lo hanno colpito a una gamba.

Afferma dunque il portavoce delle polizia che “non c’è alcun legame con il calcio”.