Due ragazzi, di 25 e 21 anni, hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla statale 93, nei pressi del casello autostradale di Canosa di Puglia, nel nord di Bari.

Bari, tragico incidente tra auto e camion

Nell’incidente, verificatosi poco dopo la mezzanotte, hanno perso la vita due giovani, Giovanni Fiore, 25 anni, e Francesco Minervini, 21 anni, entrambi di Canosa, come riportato da Quotidiano di Puglia.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Barletta sono intervenuti per estrarre i corpi delle vittime dalle lamiere dell’auto, schiantata a seguito dell’incidente. L’operazione è stata complicata ulteriormente dalla pioggia. Nonostante i tempestivi soccorsi del personale del 118, per i due giovani non c’è stato nulla da fare.

Al momento, non sono note né le condizioni né l’identità del conducente del camion.

Bari, tragico incidente tra auto e camion: le indagini

Gli agenti della polizia stradale e gli agenti del commissariato di Canosa stanno indagando sull’accaduto per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La causa dell’incidente, a seguito delle prime indagini, sembra essere riconducibile ad un sorpasso azzardato effettuato dal conducente dell’auto. Tuttavia, tutte le ipotesi sono attualmente al vaglio degli inquirenti. Ciò che è certo è che il numero delle vittime sulle strade italiane continua ad aumentare.