Cuba, incidente per un bus di turisti italiani con Avventure nel mondo

Un gruppo di turisti italiani è stato coinvolto in un incidente stradale a Cuba. Il bus su cui viaggiavano è infatti finito fuori strada nei pressi di Rodas nella provincia di Cienfuegos. Una nostra connazionale, Patrizia Crisolini Malatesta (67 anni), nonché coordinatrice di Avventure nel mondo, è morta nella schianto. Due italiani invece risultano feriti ma fuori pericolo. Morto anche l’autista cubano. L’incidente è stato confermato dalla Farnesina: “un incidente stradale ha coinvolto un gruppo di turisti italiani a Cienfuegos, a Cuba, uno dei quali è deceduto.”

Cuba, la ricostruzione dell’incidente

Il pulmino su cui viaggiavano 6 turisti italiani più l’accompagnatrice e l’autista cubano è partito da l’Havana e faceva parte della flotta dell’agenzia a noleggio Transtur. Il viaggio era stato organizzato da Avventure nel mondo, una nota agenzia di viaggi di gruppo. Sebbene le cause dell’incidente non sono ancora chiare, secondo una prima ricostruzione l’autista del bus avrebbe perso il controllo del mezzo scontrandosi con un guardrail di cemento per poi finire in un fosse che separa le carreggiate. La dinamica è ancora da chiarire e non è chiaro se siano stati coinvolti altri veicoli. L’Ambasciata italiana a L’Havana sta fornendo supporto agli italiani coinvolti nell’incidente.