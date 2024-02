Bari: verso primarie centrosinistra, prima volta con M5S, Nazareno 'bella notizia'**

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Chiamala se vuoi 'consultazione pubblica', ma in sostanza saranno delle primarie. Le regole sono tutte da definire ma va definendosi l'intesa sul metodo: a Bari saranno i cittadini a indicare il candidato sindaco del centrosinistra superando lo stallo in at...

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – Chiamala se vuoi 'consultazione pubblica', ma in sostanza saranno delle primarie. Le regole sono tutte da definire ma va definendosi l'intesa sul metodo: a Bari saranno i cittadini a indicare il candidato sindaco del centrosinistra superando lo stallo in atto da settimane. In campo ci sono l'avvocato Nicola Laforgia, sostenuto dalla Convenzione per Bari 2024 che raccoglie tra gli altri Sinistra Italiana, Psi e una serie di movimenti, e Vito Leccese, nome indicato dal Pd. Per la prima volta anche il Movimento 5 Stelle, che apprezza la candidatura di Laforgia, sarà della partita.

Scrive Giuseppe Conte su Fb: "Apprezziamo la lealtà e il generoso impegno del nostro candidato Michele Laforgia che, al fine di far prevalere le ragioni dell’unità, ha proposto di procedere a una consultazione pubblica per arrivare alla scelta di un unico candidato sindaco di Bari per tutte le forze progressiste". Il leader M5S ribadisce di non ritenere le primarie "lo strumento più adatto a individuare il migliore candidato" perchè finiscono "quasi sempre per premiare il candidato espresso dal partito meglio organizzato sul territorio". Ma, sottolinea Conte , "la situazione che si è venuta a creare su Bari è davvero singolare per cui prendiamo atto e apprezziamo il gesto di grande apertura compiuto da Laforgia. A questa sua proposta non ci opponiamo, anzi auspichiamo che possa contribuire ad aprire e a concentrare il dibattito cittadino sui temi e progetti per Bari che ci stanno a cuore".

E conclude: "Pertanto i nostri iscritti saranno liberi di partecipare a questa consultazione insieme a tutti i cittadini baresi. Prenderemo atto lealmente del risultato”. Dal Nazareno, interpellato dall'Adnkronos, si parla di "bella notizia. Elly Schlein ha sempre lavorato per ricomporre il campo, nell'interesse della città, quindi è una bella notizia". Apprezza anche Si che sosterrà Laforgia. Dice Nichi Vendola: "Grazie di cuore a Michele Laforgia per aver accettato la sfida delle primarie con Vito Leccese. Grazie per aver scelto saggiamente di salvaguardare il bene dell'unità del centro-sinistra". Ed ancora il segretario del Psi, Enzo Maraio, altro sostenitore dell'avvocato: "Tenere le primarie del centrosinistra a Bari è un forte segnale per garantire l'unita' della coalizione".