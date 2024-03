Basilicata: Chiorazzo, 'non mi ritiro, avanti anche senza appoggio M5S' (2)**

(Adnkronos) - Chi mi sostiene alle elezioni? “Non c’è solo il Pd, ci sono anche i Verdi, Centro Democratico, +Europa ed Iv. I 5S non mi vogliono sostenere? Pazienza, ce ne faremo una ragione”, comunque “la maggioranza dei 5S in Basilicata sono favorevoli a me. Con me s...

(Adnkronos) – Chi mi sostiene alle elezioni? “Non c’è solo il Pd, ci sono anche i Verdi, Centro Democratico, +Europa ed Iv. I 5S non mi vogliono sostenere? Pazienza, ce ne faremo una ragione”, comunque “la maggioranza dei 5S in Basilicata sono favorevoli a me. Con me si vince”, aggiunge Chiorazzo.

Pare che però anche nel Pd ci siano dubbi sul suo nome… “No, nel Pd sono contentissimi, solo una piccola parte ha qualche dubbio ma in un grande partito è normale”. Cosa potrebbe succedere se si candidasse anche Roberto Speranza? “Sarei contento e ci confronteremo alle elezioni”.

Quindi nessun dubbio sulla sua candidatura? “Io non mi ritiro, stiamo lavorando alle manifestazioni, c’è un numero di persone che non si vedeva da 30 anni. Cinquestelle o no, io rimango ricandidato”. Se la sinistra si dividesse potrebbe spianare la strada alla vittoria del centrodestra: “È un rischio, vorrà dire che i M5S poi dovranno spiegare la loro scelta. Loro, e non io, rischiano di diventare i Soru della Basilicata”.