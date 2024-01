Basket: decisi i quintetti per l'All Star Game, James e Antetokounmpo capitani

New York, 26 gen. - (Adnkronos) - Al termine delle votazioni di tifosi, giocatori e media, la Nba ha annunciato i titolari per l'All-Star Game che si terrà il prossimo 18 febbraio a Indianapolis. LeBron James e Giannis Antetokounmpo si confermano capitani per le due squadre, che in quest...

New York, 26 gen. – (Adnkronos) – Al termine delle votazioni di tifosi, giocatori e media, la Nba ha annunciato i titolari per l'All-Star Game che si terrà il prossimo 18 febbraio a Indianapolis. LeBron James e Giannis Antetokounmpo si confermano capitani per le due squadre, che in questa edizione torneranno a essere divise in Western e Eastern Conference. Questi i quintetti.

Eastern Conference: Damian Lillard, Tyrese Haliburton, Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid. Western Conference: Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander; LeBron James, Kevin Durant, Nikola Jokic.