Bassetti spiega come prendere gli antibiotici correttamente: i rischi della c...

Bassetti spiega come prendere gli antibiotici correttamente: i rischi della c...

Il virologo Matteo Bassetti è tornato sui social con la sua rubrica quotidiana ‘50 domande e risposte sugli antibiotici‘, dove ha fornito ai follower informazioni utili su come prendere e conservare correttamente l’antibiotico.

Bassetti spiega come prendere l’antibiotico

Il professor Bassetti sottolinea che l’antibiotico è efficace solo contro le infezioni batteriche e risulta inutile, e addirittura dannoso, contro le infezioni virali. L’uso improprio può portare allo sviluppo di antibiotico-resistenza nei microrganismi, rendendo più difficile combatterli. Rispondendo alla domanda su come distinguere un’infezione batterica da una virale, Bassetti suggerisce l’uso di test diagnostici, come il tampone per lo streptococco o un’urinocoltura. Inoltre, afferma che i medici sono in grado di riconoscere segni e sintomi tipici durante la visita.

Alla domanda su se sia possibile conservare gli antibiotici in casa, Bassetti risponde che fare scorta di antibiotici per utilizzarli in futuro è un errore da evitare.

“Anche perché magari oggi l’ho preso per una cistite e domani ne ho bisogno per una polmonite. Sono antibiotici diversi. In ogni caso evitiamo di accumulare antibiotici, perché è dannoso per la comunità anche dal punto di vista economico“.

È fondamentale ricordare che, quando gli antibiotici scadono, non vanno gettati nella spazzatura, ma devono essere riportati in farmacia per un corretto smaltimento.

Bassetti e il buon uso degli antibiotici

Durante la settimana europea per il buon uso degli antibiotici del 2022, Bassetti aveva discusso dell’uso corretto dei farmaci su Genova Today e, riguardo al problema della resistenza agli antibiotici, aveva dichiarato: