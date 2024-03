Bce: analisti concordi, a giugno primo taglio tassi da 25 punti

Roma, 11 mar. -(Adnkronos) - Nessun dubbio per gli analisti monetari indipendenti monitorati dalla Bce: i dati del sondaggio periodico condotto dall'Eurotower infatti vede all'unanimità un primo taglio dei tassi di interesse a giugno, una possibilità indirettamente evocata in...

Roma, 11 mar. -(Adnkronos) – Nessun dubbio per gli analisti monetari indipendenti monitorati dalla Bce: i dati del sondaggio periodico condotto dall'Eurotower infatti vede all'unanimità un primo taglio dei tassi di interesse a giugno, una possibilità indirettamente evocata in conferenza stampa dalla presidente Christine Lagarde: una riduzione di 25 punti base che porterebbe così il tasso di riferimento sulle principali operazioni di rifinanziamento al 4,25%. Interessante notare come questa indagine sia stata condotta tra il 19 e il 22 febbraio, prima dunque dell'ultimo Consiglio direttivo in cui appunto la Lagarde ha 'indicato' la possibilità di giugno.

Come già emerso nei commenti post-meeting, peraltro, resta incertezza sull'andamento successivo: alcuni dei 49 economisti interprellati prevedono addirittura una 'replica' a luglio con un ulteriore taglio da 25 punti base mentre c'è maggiore consenso su una possibile sforbiciata a settembre in occasione della diffusione delle nuove stime.

Possibili poi ulteriori tagli a ottobre e dicembre con una valutazione mediana di un tasso sulle principali operazioni di rifinanziamento al 3,50% a fine 2024 mentre quello sui depositi si attesterebbe al 3% e quello sulle operazioni di rifinanziamento marginali al 3,75%. A metà 2027, dopo una serie di progressivi interventi, la media delle valutazioni stima i tre tassi rispettivamente al 2,50%, 2% e 2,50%.