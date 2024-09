Beatrice Luzzi parla del suo rientro nel Grande Fratello: "Mi misurerò con Cesara".

Sebbene non fosse stata confermata, Beatrice Luzzi ha espresso il suo potenziale interesse a ricoprire il ruolo di opinionista per la nuova stagione del Grande Fratello, dopo insistenti richieste da parte dei telespettatori. L’ex partecipante al reality show potrebbe annunciare il suo ritorno nel ...

Sebbene non fosse stata confermata, Beatrice Luzzi ha espresso il suo potenziale interesse a ricoprire il ruolo di opinionista per la nuova stagione del Grande Fratello, dopo insistenti richieste da parte dei telespettatori. L’ex partecipante al reality show potrebbe annunciare il suo ritorno nel corso di una puntata pomeridiana di Verissimo. Tuttavia, in un’intervista rilasciata a Tag24, Luzzi ha dichiarato che si sente perfettamente a proprio agio nel ruolo di opinionista, ma ha evitato di confermarlo ufficialmente. Inoltre, ha suggerito che ci potrebbe essere una dinamica interessante con Cesara Buonamici, l’altra possibile opinionista.

Riguardo a Giuseppe Garibaldi, che ha declinato l’invito di partecipare al red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, sostenendo di non sentirsi àll’altezza, Luzzi ha mostrato il suo pieno appoggio. L’ex concorrente del Grande Fratello ha anche dichiarato che non intende ritornare a recitare nelle fiction, a meno che non si tratti di uno script eccezionalmente coinvolgente. Sulle domande riguardanti la sua popolarità tra i giovani, non ha dato una risposta definitiva.

Ho cercato attentamente di comprendere i loro pensieri. Mi hanno attribuito una certa forza di resistere e mantenere una chiarezza di mente nel proseguire il mio percorso, nonostante le offese e l’isolamento, il bullismo. Ho dimostrato anche la capacità di soffrire, mantenendo sempre la fronte alta e seguendo la mia intuizione.

Riguardo a Giuseppe che ha deciso di non partecipare al red carpet di Venezia per sentirsi inadeguato? Sono d’accordo con lui e la penso alla stessa maniera. Questa è anche la ragione per cui mi trovo qui oggi alla mia età e non vent’anni fa. Perciò, siamo sintonizzati sulla stessa frequenza”.