Beatrice Luzzi sembra destinata a partecipare ancora una volta al Grande Fratello, come aveva preannunciato nella sua intervista più recente.

Beatrice Luzzi sembra essere pronta per un nuovo capitolo nel Grande Fratello, ma in veste diversa. Potrebbe tornare nel contesto familiare non come concorrente, ma come opinionista. Contrariamente a ciò che molti pensavano, il cast fisso del Grande Fratello non è ancora definito, nonostante le co...

Beatrice Luzzi sembra essere pronta per un nuovo capitolo nel Grande Fratello, ma in veste diversa. Potrebbe tornare nel contesto familiare non come concorrente, ma come opinionista. Contrariamente a ciò che molti pensavano, il cast fisso del Grande Fratello non è ancora definito, nonostante le conferme di Signorini, Buonamici e Staffelli. Queste informazioni provengono da TvBlog.

Secondo TvBlog, c’è un cambiamento in vista per il “cast tecnico” del programma, rivelato nelle ultime ore. Gli esecutivi di Mediaset starebbero considerando di espandere il panel di opinionisti del Grande Fratello. Dopo l’ultima edizione, tanto lunga quanto di successo, che vedeva solo un’opinionista in studio, nella prossima stagione, si dovrebbe tornare ad una coppia.

La confermata Cesara Buonamici avrebbe come possibile nuova compagna la tanto amata dalla serie Endemol, Beatrice Luzzi. Essendo stata la seconda classificata e quindi la vincitrice morale dell’ultima edizione del popolare reality show di Canale 5, Beatrice Luzzi avrebbe sicuramente le competenze necessarie per assumere il ruolo di opinionista per il reality di Canale 5.

Nella sua ultima intervista rilasciata oggi a TheWom, Beatrice Luzzi ha parlato del suo lavoro, suscitando un enorme sorpresa.

Dopo la mia partecipazione al Grande Fratello, ho speso molto tempo e energia per capire quale fosse il bisogno a cui la mia immagine pubblica aveva risposto, tentando di comprendere il motivo del mio considerevole sostegno popolare. Ho avuto numerosi incontri con i miei fan in tutta Italia durante vari eventi, ma sopratutto, ho tenuto un incontro a Roma il 30 giugno (conosciuto come Briciole) specificatamente per ascoltarli, i miei fan, le ‘briciole’, per capire attraverso le loro storie personali quale aspetto mio fosse risonato con loro e li avesse aiutato, come molti hanno descritto, a superare periodi brutti, sfide e momenti di fragilità.

Attualmente sto lavorando sulla realizzazione di un nuovo programma televisivo che riflette i temi che abbiamo discusso in questa intervista (riferendosi al mio impegno come testimonial per il Premio Sorriso Diverso). Deve quindi il nuovo format TV attendere?