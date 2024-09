Beatrice Luzzi sottolinea Cesara Buonamici e rivela chi è la gieffina che la succederà.

Nell'intervista al settimanale Chi, Beatrice Luzzi ha condiviso i suoi pensieri sul Grande Fratello, evidenziando le differenze tra i partecipanti e commentando la sua relazione con Cesara Buonamici. Ha mostrato apprezzamento per Yulia e Clarissa Burt, mentre ha espresso critiche su Buonamici, accusandola di avere un atteggiamento antiquato nei confronti delle questioni femminili e di non averla supportata durante le polemiche con altri partecipanti. Ha inoltre commentato sul comportamento di Shaila e Lorenzo, descrivendoli come giocatori strategici ma critica Lorenzo per non ascoltare veramente gli altri. La tensione è cresciuta quando Lorenzo ha baciato Helena.

Nella recente intervista rilasciata al settimanale Chi, Beatrice Luzzi ha discusso dei suoi pensieri sul Grande Fratello, la sua relazione con Cesara Buonamici e i nuovi partecipanti del programma. Inoltre, ha risposto a una domanda diretta riguardante un possibile “erede” al Grande Fratello quest’anno.

“Una nuova Luzzi al Grande Fratello? Recentemente, ho indicato Yulia. Dopo che le sono state assegnate più nomination di chiunque altro, ho confermato che la mia scelta era giusta. Ma è riservata, in contrasto con il mio modo d’essere. Clarissa Burt è un’altra storia, assume un ruolo più materno e finora è stata in grado di evitare conflitti e esposizioni. Tuttavia, tutto puo cambiare dopo le nomination.”

Beatrice Luzzi ha poi condiviso i suoi pensieri su Cesara Buonamici.

Nella mia interpretazione, ho tenuto a ripetere a più riprese quanto non ho problemi di carattere personale. La divergenza con lei risiede nelle nostre opinioni opposite. Credo che la signora abbia un atteggiamento antiquato sui temi femminili. Ha evidenziato un acuto senso di competizione femminile sulla bellezza quando ha visto Jessica, un’altra concorrente della Casa, con le mani unite in preghiera, dopo che è entrata una bellissima ragazza, Helena. Questo sviluppo ha portato a una presunta guerra tra le donne. Credo che questa sia un’opinione arcaica. Al contrario, le donne della nuova generazione mostrano simpatia e attrazione verso la bellezza delle loro coetanee, come ha dimostrato Yulia quando ha detto che Helena era la persona a cui si sentiva più vicina all’interno della Casa. Questo rivela la sostanziale differenza culturale tra la generazione attuale e le precedenti.

Inoltre, non ho mai riscontrato il supporto della signora durante gli attacchi esagerati che ho subito sia da Varrese che da Maddaloni, nonostante il suo prestigio e la sua influenza culturale. Ha protetto Varrese diverse volte, impedendomi di nominarlo, e promosso Maddaloni come un modello da seguire.

Per quanto riguarda Shaila e Lorenzo, secondo Beatrice Luzzi, si sono mostrati più aperti su diversi aspetti.

Shaila sta strategicamente sfruttando tutte le opportunità di interazione a sua disposizione, giocando su diversi tavoli. Non penso che si permetterebbe mai di ‘imbarcarsi’ in una relazione. Indubbiamente, tra lei e Lorenzo sta accadendo qualcosa, ma anche lui sta muovendosi su vari fronti. […] Lorenzo? Un altro partecipante, Javier, ha fatto riferimento a lui, affermando che recita e che cerca sempre di essere al centro dell’attenzione. Ho confermato che, a mio avviso, durante alcune interazioni con gli altri concorrenti, Lorenzo pone molte domande ma, in realtà, non ascolta le risposte. È alla ricerca di un ruolo, a volte lo fa in modo aggressivo. Si sta comportando come se fosse sul palco di un teatro.

I ‘campi di battaglia’ si sono manifestati in tutto il loro splendore quando, la scorsa notte, Lorenzo ha baciato Helena.